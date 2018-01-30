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Обокравшему под видом помощи жертв теракта в Англии вынесли приговор

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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
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Суд приговорил к четырем годам и трем месяцам лишения свободы британского бездомного Кристофера Паркера, обокравшего под видом помощи пострадавших при теракте в Манчестере 22 мая прошлого года. 

В ходе судебного заседания Паркер признал, что украл у пострадавших кошелек и iPhone, а также сделал фотоснимки раненых людей и позже продал часть из них журналистам, передает газета Manchester Evening News

Как отмечает издание, ранее Паркер рассказывал журналистам, что сразу после взрыва поспешил на стадион «Манчестер Арена», чтобы оказать помощь раненым. После публикации материалов о Паркере в СМИ для бездомного были собраны 52 тыс. фунтов стерлингов ($73 тыс.). 

«Вы представляли себя героем. К сожалению, вы не были героем, которым притворялись, а были обычным вором», — заявил судья перед оглашением приговора. 

Сайт пожертвований GoFundMe закрыл страницу помощи для Паркера и подтвердил, что все переведенные средства будут возвращены владельцам.

Как сообщал портал iz.ru, в результате теракта на стадионе в Манчестере погибли 22 человека, свыше 70 человек получили ранения. 

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