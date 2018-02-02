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Пензенский спортсмен выиграл золото на кубке России по прыжкам в воду

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Золотую медаль завоевал пензенский спортсмен Евгений Кузнецов в прыжках с трехметрового трамплина на кубке России, который проходит в эти дни в Челябинске, сообщает пресс-служба минспорта Пензенской области.

Второй день кубка России по прыжкам в воду стал успешным для воспитанника центра спортивной подготовки Пензенской области Евгения Кузнецова, который набрал 486,60 балла и завоевал первое место в категории, сообщает ИА «Пенза-пресс».

Серебряную медаль получил Никита Шлейхер из Казани, который смог набрать 437,70 балла, а третье место занял Егор Лапин из города Бузулук Оренбургской области.

Это уже не первая медаль Евгения Кузнецова на данных соревнованиях. Ранее совместно с Ильей Захаровым он занял первое место в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.

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