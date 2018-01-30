Серебряный призер ОИ по сноуборду Илюхина решила завершить карьеру

Российская сноубордистка Екатерина Илюхина, занявшая второе место в параллельном гигантском слаломе на Олимпийских играх 2010 года, объявила о решении завершить карьеру.

По словам спортсменки, решение связано с ее беременностью. Илюхина отметила, что не планировала заранее завершать карьеру в текущем сезоне.

«Я не планировала заранее или по ходу сезона, что завершу карьеру именно в этом сезоне. Так получилось. Когда женщина узнает перед Олимпиадой о том, что она беременна, то уже нереально выступить на Играх. Я не могу сейчас рисковать ни здоровьем, ни чем-то другим», — приводит «РИА Новости» слова спортсменки.

В интервью агентству Илюхина заявила, что на данный момент не рассматривает для себя возможность вернуться в спорт впоследствии. При этом она отметила, что сноуборд доступен для спортсменов старше 40 лет.

Как сообщал портал iz.ru, ученые из США ранее выяснили, что сноуборд является более травмоопасным видом спорта, чем горные лыжи. По данным экспертов, сноубордисты получают травмы в три раза чаще горнолыжников.