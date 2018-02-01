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Слуцкий назвал решение CAS по спортсменам из РФ торжеством правосудия

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о реабилитации 28 российских спортсменов, ранее обвиненных в употреблении допинга, является торжеством правосудия. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, случившееся служит очередным доказательством того, что решения Международного олимпийского комитета (МОК) по обвинению российских спортсменов и отстранению сборной России от Олимпиады были политически мотивированными. 

«Запад старается по всем направлениям проявлять политику сдерживания по отношению к России, но здравый смысл всё равно пробивается через пелену лжи и клеветы. И решение международного спортивного арбитража — наглядное тому подтверждение», — приводит его слова «РИА Новости»

Как сообщал портал iz.ru, 1 февраля CAS полностью удовлетворил апелляции 28 российских атлетов, которые ранее были пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах. Решение позволяет им войти в список участников зимних Игр в Южной Корее, которые стартуют 9 февраля.

Кроме того, реабилитированным спортсменам будут возвращены конфискованные у них ранее медали, полученные на Олимпиаде 2014 года в Сочи. Подробная информация о событиях, связанных с отстранением российской сборной, доступна в сюжете портала iz.ru.

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