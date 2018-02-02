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Власти Ялты потратят на модернизацию школ и детсадов 40 млн рублей

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Около 40 млн рублей выделено из бюджета на модернизацию школ и детских садов для Ялтинского региона Республики Крым в 2018 году, сообщает начальник управления образования администрации города Ренард Кутковский на ежегодной январской педагогической конференции.

По его словам, почти 30 млн рублей будут выделены на замену окон в четырех образовательных учреждениях, еще 1,5 млн рублей направят на оснащение четырех дошкольных образовательных учреждение системами видеонаблюдения. Кроме того, около 3 млн рублей пойдут на приобретение спортивной площадки для симеизской школы и более 5 млн рублей — на установку и поддержание системы обеспечения пожарной безопасности, сообщает ИА «Крыминформ».

Также Ренард Кутковский отметил, что на данный момент заканчивается установка модульного детского сада в Краснокаменской средней школе. Проект обошел более чем в 49 млн рублей. Выделенные из федерального и регионального бюджетов 2,8 млн рублей для создания архитектурной доступности в двух детских садах в рамках государственной программы «Доступная среда» успешно освоены.

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