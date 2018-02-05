Нынешний этап развития ситуации в Сирии знаменуют прежде всего два события. Первое — Конгресс национального диалога в Сочи, второе — развертывание Турцией военной операции «Оливковая ветвь» против сирийских курдов в кантоне Африн.

Можно ли дать оценку обоим событиям и есть ли между ними взаимосвязь? Думается, на оба вопроса ответ будет положительным.

Что касается Конгресса национального диалога в Сочи, его можно рассматривать как серьезную и далеко идущую попытку конвертировать военные успехи Сирии и ее союзников в политический процесс. Речь идет прежде всего о разгроме ИГИЛ как системного, квазигосударственного феномена и серьезной победе над «Ан-Нусрой» (деятельность обеих организаций запрещена в России) на стыке провинций Идлиб, Хама и Алеппо.

Эти успехи существенно сузили базу террористических сил в Сирии и породили надежды на окончательное размежевания оппозиции (в том числе вооруженной) от террористических сил. Результатом стала возможность проведения беспрецедентно широкого диалога между представителями власти, гражданского общества и различных фракций находящейся внутри страны и за рубежом оппозиции. Уже сам этот факт можно рассматривать как определенный прорыв. К чему это приведет в долгосрочной перспективе, будет обсуждаться на предстоящей 19–20 февраля конференции клуба «Валдай», которая соберет в Москве экспертов, политиков и дипломатов из России и стран Ближневосточного региона.

Но уже сейчас к числу успехов Конгресса, несомненно, можно отнести создание комиссии по выработке новой конституции, в которую включены представители различных сил оппозиции. Однако процесс написания нового основного закона обещает быть небыстрым и непростым. А вот то, что уже сейчас стало очевидным фактом, — решимость если не всех членов Конгресса, то их подавляющего большинства положить конец вооруженной конфронтации и приложить усилия к трансформации ситуации в русло политического процесса.

Еще одна очевидная особенность произошедшего в ходе Конгресса — размежевание в рядах оппозиции между теми, кто заинтересован в общем будущем Сирии, и теми, у кого политические амбиции перевесили всё остальное. В качестве последних показали себя члены делегации вооруженной оппозиции, которые прибыли в Сочи, но, так и не покинув аэропорт, вернулись обратно в Турцию. Тем самым они рискуют оказаться в положении маргинального меньшинства.

Одновременно военная операция Турции «Оливковая ветвь» явно находится в резком контрасте с Конгрессом. Хотя бы потому, что представляет собой элемент военной эскалации на территории Сирии, хоть и носящей локальный характер. Начало этой операции не нанесло решающего удара по проведению Конгресса, но существенно уменьшило долю представительства на нем курдов и тем самым снизило значимость курдского вопроса в ходе этого форума.

Между тем по мере развития событий в Сирии курдский вопрос приобретает ключевое значение. И сейчас становится всё более очевидным, что его нельзя рассматривать вне контекста присутствия иностранных войск на территории Сирии.

Случилось так, что Сирийские демократические силы, в составе которых курды составляют абсолютное большинство, опираются на поддержку возглавляемой США коалиции. Сейчас они контролируют не менее четверти территории страны. Но присутствие на их территории вооруженных сил стран НАТО является фактором, угрожающим территориальной целостности Сирии.

Другим таким фактором на сегодня, к сожалению, может стать Анкара, также, кстати продолжающая оставаться в НАТО. В этом контексте можно расценивать заявления президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что границы Турции не являются окончательными и могут быть пересмотрены.

В этой связи вопрос о прямых переговорах между правительством Сирии и курдами становится одним из центральных. Именно нахождение согласия между ними и стало бы главной гарантией от негативного развития ситуации.

Автор — политолог, эксперт клуба «Валдай»

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