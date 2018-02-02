Заведующая детсадом подозревается в хищении 650 тыс. рублей на Алтае

Заведующая детским садом подозревается в присвоении более 650 тыс. рублей служебных средств посредством мошеннических действий в Республике Алтай, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по республике.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту присвоения 652 тыс. рублей из бюджета дошкольного учреждения. Подозреваемой в деле выступает заведующая детским садом, сообщает altapress.ru.

По основной версии следствия, заведующая детским садов в период своей рабочей деятельности с 2011 по 2014 год подделывала ведомости о выплатах заработной платы работникам учреждения. Таким образом подозреваемая смогла присвоить себе денежные средства из бюджета в размере 652 тыс. рублей.

Правоохранительные органы продолжают устанавливать все детали и обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.