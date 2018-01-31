Суд вынес приговор бывшей сотруднице банка в Псковской области

Суд вынес приговор бывшей сотруднице банка за хищение почти 1 млн рублей у пожилых клиентов в Псковской области, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Плюсский районный суд рассмотрел дело по факту хищения у ряда клиентов банка денежных средств и вынес приговор. Обвиняемая признана виновной по ч. 3 ст. 159 УК РФ и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в силу, сообщает Псковское агентство информации.

Осужденная работала в банке старшим менеджером по обслуживанию клиентов. Во время своего рабочего времени в период с 2016 по 2017 год она регулярно похищала у своих клиентов пожилого и престарелого возраста денежные средства со счетов.

Сумма похищенных средств в общей сложности составляет более чем 948 тыс. рублей. Хищение происходило путем подлога банковских документов и совершении фиктивных операций со счетами клиентов в электронной банковской системе.