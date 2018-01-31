Прямой эфир

Суд вынес приговор бывшей сотруднице банка в Псковской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд вынес приговор бывшей сотруднице банка за хищение почти 1 млн рублей у пожилых клиентов в Псковской области, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Плюсский районный суд рассмотрел дело по факту хищения у ряда клиентов банка денежных средств и вынес приговор. Обвиняемая признана виновной по ч. 3 ст. 159 УК РФ и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в силу, сообщает Псковское агентство информации.

Осужденная работала в банке старшим менеджером по обслуживанию клиентов. Во время своего рабочего времени в период с 2016 по 2017 год она регулярно похищала у своих клиентов пожилого и престарелого возраста денежные средства со счетов.

Сумма похищенных средств в общей сложности составляет более чем 948 тыс. рублей. Хищение происходило путем подлога банковских документов и совершении фиктивных операций со счетами клиентов в электронной банковской системе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более 138 млн рублей похитили у мужчины в обменнике в Москве
Жителя Иркутской области обманули при покупке самолета

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017