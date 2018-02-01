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«Экспедиторы» похитили товар на 17 млн рублей в Московской области

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«Экспедиторы» похитили товар у коммерческой фирмы на 17 млн рублей в Солнечногорском районе Московской области, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по области.

В правоохранительные органы с заявлением обратился представитель одной коммерческой организации. По его словам, у фирмы был похищен товар. В общей сложности стоимость украденных вещей составила 17 млн рублей, сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Сотрудники полиции рассказали о схеме, по которой работали лжеэкспедиторы. Группой лиц проводился поиск клиентов среди разнообразных организаций, которым требуются услуги по перевозке каких-либо товаров. Представившись транспортной компаний, злоумышленники договаривались об оказании услуг, подделывали транспортные документы и забирали груз. До пункта назначения товар не доезжал.

В результате следственно-разыскных работ подозреваемые были установлены и задержаны. Ими оказались четверо мужчин — жителей Кубани. Заведено уголовное дело. Для задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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