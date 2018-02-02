Почти в два раза увеличится скорость мобильного интернета на Курилах

На Курилах скорость мобильного интернета будет увеличена почти в два раза. Власти Сахалина и операторы сотовой связи реализовали проект по обеспечению связью третьего поколения островов Парамушир, Итуруп и Шикотан. Мобильный доступ к интернету получили жители Южно-Курильска, Северо-Курильска, Горячего Пляжа, Лагунного, Крабозаводского, Малокурильского и Курильска.

По словам главы областного агентства по информационным технологиям и связи Сергея Попова, которые приводит ИА SakhalinMedia, региональные власти взяли на себя основную часть затрат, учитывая высокую социальную значимость проекта.

В частности, предоставлены спутниковые каналы для сетей связи, увеличена их пропускная способность. К концу 2017 года она достигала 300 мегабит в секунду. Однако к перегрузкам продолжал приводить постоянно растущий объем трафика. Глава Сахалина принял решение с 1 февраля расширить суммарную емкость каналов еще на 240 мегабит в секунду.

Проект был реализован в соответствии с поручением президента РФ по устранению цифрового неравенства и развитию цифровой экономики.