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Почти в два раза увеличится скорость мобильного интернета на Курилах

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На Курилах скорость мобильного интернета будет увеличена почти в два раза. Власти Сахалина и операторы сотовой связи реализовали проект по обеспечению связью третьего поколения островов Парамушир, Итуруп и Шикотан. Мобильный доступ к интернету получили жители Южно-Курильска, Северо-Курильска, Горячего Пляжа, Лагунного, Крабозаводского, Малокурильского и Курильска.

По словам главы областного агентства по информационным технологиям и связи Сергея Попова, которые приводит ИА SakhalinMedia, региональные власти взяли на себя основную часть затрат, учитывая высокую социальную значимость проекта.

В частности, предоставлены спутниковые каналы для сетей связи, увеличена их пропускная способность. К концу 2017 года она достигала 300 мегабит в секунду. Однако к перегрузкам продолжал приводить постоянно растущий объем трафика. Глава Сахалина принял решение с 1 февраля расширить суммарную емкость каналов еще на 240 мегабит в секунду. 

Проект был реализован в соответствии с поручением президента РФ по устранению цифрового неравенства и развитию цифровой экономики.

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