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Бывший завод Порошенко в Крыму перешел в федеральную собственность

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Фото: РИА Новости/Михаил Палинчак
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Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе, принадлежавший президенту Украину Петру Порошенко, перешел в федеральную собственность, говорится в распоряжении правительства России.

В документе подчеркивается, что завод из собственности города Севастополя передан в федеральную собственность с определением ведомственной принадлежности Минпромторгу. Этот шаг позволит повысить загрузку завода и будет способствовать развитию организации Крымского федерального округа.

«Принятое решение ускорит интеграцию предприятия в российский оборонно-промышленный комплекс, обеспечит полноценную загрузку производственных мощностей», — отмечается в распоряжении.

В частности, завод выполняет госконтракты по ремонту кораблей и судов Военно-морского флота, а также производит и ремонтирует гражданскую морскую технику.

Завод, ведущий отчет своей истории от Севастопольского адмиралтейства, был национализирован российскими властями в пользу Севастополя в 2015 году.

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