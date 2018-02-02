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Назначен новый командующий войсками и силами на северо-востоке России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Назначен командующий войсками и силами на северо-востоке России. Им стал контр-адмирал Александр Юлдашев.

Прежний командующий Сергей Липилин переведен на должность замкомандующего Черноморским флотом.

Контр-адмиралу Юлдашеву 50 лет, он окончил Калининградское высшее военно-морское училище, Военно-морскую академию имени Кузнецова и Академию Генерального штаба. Службу начал на Северном флоте, позже занимал ряд командных должностей на Тихоокеанском флоте, сообщает «РИА Новости».

Войска и силы на северо-востоке — самое большое объединение в Вооруженных силах РФ. В его состав входят соединения морской пехоты и береговых ракетчиков, надводных кораблей охраны водного района, части воздушно-космической обороны, авиабаза, флотилия малых судов.

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