Истребители ВКС РФ на Камчатке провели бой в стратосфере

Воздушный бой на сверхзвуковых скоростях провели на Камчатке летчики морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ). Один истребитель, как сообщает ТАСС, должен был обнаружить и перехватить второй, исполнявшего роль нарушителя. При этом обнаружить «истребитель противника» надо было без участия наземных средств ПВО.

Официальный представитель ТОФа Николай Воскресенский рассказал, что в роли нарушителя границы выступил МиГ-31, он летел на высоте около 20 тыс. м. «На перехват цели по тревоге с авиабазы Елизово (Камчатский край) был поднят истребитель-перехватчик МиГ-31», — добавил он. Воздушная цель была захвачена и уничтожена.

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