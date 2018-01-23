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Истребители ВКС РФ на Камчатке провели бой в стратосфере

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Воздушный бой на сверхзвуковых скоростях провели на Камчатке летчики морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ). Один истребитель, как сообщает ТАСС, должен был обнаружить и перехватить второй, исполнявшего роль нарушителя. При этом обнаружить «истребитель противника» надо было без участия наземных средств ПВО.

Официальный представитель ТОФа Николай Воскресенский рассказал, что в роли нарушителя границы выступил МиГ-31, он летел на высоте около 20 тыс. м. «На перехват цели по тревоге с авиабазы Елизово (Камчатский край) был поднят истребитель-перехватчик МиГ-31», — добавил он. Воздушная цель была захвачена и уничтожена.

Ранее стало известно, что первый серийный модернизированный военно-транспортный самолет Ил-76МД-М передадут Министерству обороны России в конце января 2018 года. 

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