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Мужчина поджег дом соседа из-за личной неприязни в Орловской области

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Мужчина совершил поджог дома односельчанина из-за личной неприязни к нему в Покровском районе Орловской области, сообщает пресс-служба Управления МВД России по области.

В правоохранительные органы с заявлением обратился мужчина 1968 года рождения, житель деревни Верхососенье. Он сообщил о том, что его дом кто-то намеренно поджег. По словам потерпевшего, в момент возгорания он отсутствовал в доме, сообщает InfoOrel.ru.

В ходе следственно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый местный житель 1992 года рождения.

Было установлено, что из-за личного плохого отношения к соседу мужчина решил поджечь его дом. Для свершения задуманного он воспользовался электрическим прибором.

Задержанный признался в содеянном. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

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