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Пожар на территории птицефабрики произошел в Саратовской области

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Возгорание птицефабрики произошло в Энгельсском районе Саратовской области, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

Инцидент произошел вчера вечером, 30 января, на птицефабрике в поселке Лощинный. На пульт спасателей поступило сообщение о пожаре около 21:55. Прибывшая на место происшествия команда пожарных обнаружила загоревшуюся кровлю железобетонного здания, где располагался птичник, сообщает ИА «Взгляд-инфо».

В 22:32 огонь был локализован. Полная ликвидация возгорания объявлена в 23:50. Здание повреждено огнем на площади в 1200 кв. м. В результате пожара никто не пострадал. В ликвидации возгорания участвовали 17 человек личного состава и пять единиц техники.

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