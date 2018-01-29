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Сильный пожар произошел на складе во Владивостоке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Более 40 пожарных и 10 единиц техники ведут тушение сильного пожара, возникшего в понедельник на складе во Владивостоке, площадь возгорания достигла 1 тыс. кв. м.

«Произошло обрушение кровли. Предварительно, пострадавших нет. Численность пожарно-спасательных подразделений увеличивается», — приводит ТАСС сообщение МЧС РФ.

Представитель ведомства уточнил, что пожару присвоен второй, повышенный, номер сложности, площадь возгорания достигла 1 тыс. кв. м, на место ЧП направлен пожарный поезд. С огнем борются более 40 пожарных и 10 единиц спецтехники. Кроме этого, рядом с местом пожара работают специалисты, которые установят, не произошло ли превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосфере.

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