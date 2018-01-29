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Возгорание в Военно-космической академии в Петербурге тушили три часа

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Фото: пресс-служба МЧС России по Санкт-Петербургу/78.mchs.gov.ru
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Возгорание в одном из служебных зданий Военно-комической академии имени А.Ф. Можайского тушили более трех часов в Петроградском районе Петербурга, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по городу.

Сообщение о пожаре в академии поступило 29 января в районе 7:15. Возгорание началось в одноэтажном здании учебно-производственных мастерских в помещении бухгалтерии. Общая площадь пожар составила 100 кв. м, сообщает телеканал «78».

Повышенный ранг сложности №1-Бис был присвоен происшествию в 7:30. Ликвидировать возгорание удалось в 10:20. На данный момент сведений о пострадавших нет. Всего к борьбе с огнем были привлечены 33 человека и семь единиц спецтехники.

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