Возгорание в Военно-космической академии в Петербурге тушили три часа

Возгорание в одном из служебных зданий Военно-комической академии имени А.Ф. Можайского тушили более трех часов в Петроградском районе Петербурга, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по городу.

Сообщение о пожаре в академии поступило 29 января в районе 7:15. Возгорание началось в одноэтажном здании учебно-производственных мастерских в помещении бухгалтерии. Общая площадь пожар составила 100 кв. м, сообщает телеканал «78».

Повышенный ранг сложности №1-Бис был присвоен происшествию в 7:30. Ликвидировать возгорание удалось в 10:20. На данный момент сведений о пострадавших нет. Всего к борьбе с огнем были привлечены 33 человека и семь единиц спецтехники.