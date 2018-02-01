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Театру оперы и балета в Красноярске присвоят имя Дмитрия Хворостовского

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Имя оперного певца Дмитрия Хворостовского будет присвоено Красноярскому государственному театру оперы и балета. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Отмечается, что официально о присвоении имени объявят 2 февраля в рамках пресс-конференции, которая будет приурочена к открытию IX Международного фестиваля «Парад звезд в Оперном. Русская опера. Дмитрию Хворостовскому посвящается». Фестиваль пройдет с 3 февраля по 28 марта. В нем примут участие более 30 певцов и дирижеров из ведущих театров мира.

Ранее портал iz.ru сообщал, что руководство Красноярского государственного института искусств (КГИИ), где Хворостовский учился с 1982 по 1987 год, намерено ходатайствовать о присвоении учреждению имени певца.

Дмитрий Хворостовский ушел из жизни 22 ноября 2017 года после продолжительной борьбы с раком головного мозга. Ему было 55 лет. Согласно завещанию певца, его прах, разделенный на две части, должен быть захоронен в Москве и родном Красноярске. Церемония захоронения урны на Новодевичьем кладбище состоялась 28 ноября.

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