Фаткулина прокомментировала оправдание российских спортсменов в CAS

Российская конькобежка Ольга Фаткулина заявила, что оправдательный вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляциям российских спортсменов на пожизненное отстранение от Олимпиад был ожидаемым, так как россияне завоевали свои награды на Играх в Сочи в честной борьбе.

В то же время Фаткулина призналась, что не ожидала такого решения CAS до Олимпиады в Пхёнчхане, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Я знала, что моя медаль, как и медали всех российских спортсменов, завоеваны честно. Решение меня не удивило, но я думала, что это случится после Олимпиады. Мол, всё закончится, и нам всё вернут, оправдают. Конечно, есть чувство облегчения, ведь столько времени и сил потрачено», — сказала Фаткулина в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 1 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) снял обвинения против 28 российских спортсменов, которые ранее подали апелляции на решение о пожизненном отстранении от Олимпиад. Этим россиянам вернут награды Олимпиады в Сочи и восстановят их результаты.

После решения CAS сборная России вернется на первое место в медальном зачете Сочи-2014.

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