Спортивный триумф

В пятницу, 1 февраля, стало известно, что Спортивный арбитражный суд снял санкции с 28 российских спортсменов, которых МОК ранее пожизненно отстранил от участия в Олимпийских играх. Некоторые из тех, кто боролся за свое будущее в спорте и победил, — в галерее портала iz.ru. На фото: Альберт Демченко, неоднократный призер Олимпиад и чемпионатов мира (санный спорт)