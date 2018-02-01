Спортивный триумф

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Российские олимпийцы, санкции с которых были сняты по решению CAS
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
В пятницу, 1 февраля, стало известно, что Спортивный арбитражный суд снял санкции с 28 российских спортсменов, которых МОК ранее пожизненно отстранил от участия в Олимпийских играх. Некоторые из тех, кто боролся за свое будущее в спорте и победил, — в галерее портала iz.ru. На фото: Альберт Демченко, неоднократный призер Олимпиад и чемпионатов мира (санный спорт)
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Ольга Фаткулина (конькобежный спорт)
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Евгения Шаповалова (лыжные гонки)
Фото: РИА Новости/Михаил Мокрушин
Иван Скобрев (конькобежный спорт)
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Сергей Чудинов (скелетон)
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Никита Крюков (лыжные гонки)
Фото: ТАСС/Евгений Тумашов
Александр Легков (лыжные гонки)
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Максим Вылегжанин (лыжные гонки)
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Ольга Потылицына (скелетон)
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Екатерина Пашкевич (слева) и Екатерина Смоленцева (женская сборная по хоккею)
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