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Международные парадельфийские игры пройдут в Удмуртии

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Фото: ТАСС/Интерпресс/Алексей Светлов
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Учреждения культуры примут участников вторых Международных парадельфийских игр в Республике Удмуртия, об этом сообщила вчера, 31 января, министр труда и социальной политики республики Татьяна Чуракова.

В ноябре 2018 года в республике пройдут вторые Международные парадельфийские игры. Основные площадки, на которых будут происходить творческие игры, уже определены. По словам генерального директора благотворительного фона «Паралис» Натальи Крель, конкретные места будут названы, когда выбранные заведения исправят свои незначительные недочеты. Известно, что будут задействованы все театры Ижевска, сообщает ИА «Сусанин».

Татьяна Чуракова рассказала, что организационный комитет творческих игр уже создан. Представители комитета пояснили, что так как Удмуртия является принимающей стороной, то она имеет право заявить большее количество участников. На протяжении всего времени проведения Парадельфийских игр ежедневно будет проводиться литературно-музыкальный салон, посвященный творчеству Петра Чайковского.

Возможность провести мероприятие на территории России появилась после того, как Парадельфийские игры получили главный президентский грант в размере почти 27 млн рублей.

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