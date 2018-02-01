Крупнейшему мобильному оператору Казахстана ищут нового владельца

Российские сотовые компании не смогут расширить зону своего влияния на казахстанском телеком-рынке. Крупнейшая телекоммуникационная компания Казахстана АО «Казахтелеком» (51% акций принадлежат государственному холдингу «Самрук-Казына) подала в комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей республики ходатайство о покупке 75% акций Kcell, крупнейшей сотовой компании региона. Это еще не покупка, но серьезная заявка на нее. АО «Казахтелеком» пока никак не комментирует свои действия, однако подача заявки в антимонопольное ведомство считается одним из признаков интереса к сделке.

Шведская Telia Company в декабре 2017 года провела тендер на продажу контрольного пакета акций Kcell, но его итоги пока не объявлены. В конкурсе, по сообщениям СМИ, участвовали три претендента: АО «Казахтелеком», «Транстелеком» — оператор магистральных каналов связи, — а также предприниматель Айдан Карибжанов. Источники также говорили об интересе российской МТС к казахстанским активам, но официальных заявлений со стороны компании не последовало. Не стал участвовать в тендере и VEON, «дочка» которого — ТОО «КаР-Тел» — работает в Казахстане под брендом Beeline.

По данным участников рынка, «Казахтелеком» предложил на торгах наименьшую цену. При этом еще в начале января появились сведения, что госхолдинг твердо намерен приобрести Kcell. Все участники тендера воздерживаются от комментариев. Сейчас Telia владеет через «дочек» (Fintur и Turkcel) 75% акций Kcell.

По мнению отраслевых специалистов, вероятность поглощения со стороны «Казахтелекома» становится всё более высокой. По данным на конец III квартала 2017 г., абонентская база подконтрольного госхолдингу СП Теле2-Алтел насчитывала 6,8 млн абонентов, а абонентская база Kcell составляла 10 млн абонентов. Kcell сейчас вынужден арендовать большинство базовых станций стандарта LTE у своих конкурентов. Предполагается, что в случае покупки «Казахтелекомом» Kcell сможет распространять сигнал через вышки Tele2 и Алтел. Кроме того, пропадет основание для ценовых войн в республике, благодаря чему «Казахтелеком» сможет постепенно нарастить показатели и, как следствие, стоимость Kcell через тонкую настройку тарифов, отмечают эксперты.

«Kсell представил хороший отчет за 4-й квартал. Динамика выручки и EBITDA стабильная, прибыль увеличилась почти в четыре раза. Финансовое положение оператора устойчивое, долговая нагрузка около 1,3х EBITDA», — отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

Аналитики Sberbank CIB считают Kcell переоцененным активом, обращая внимание на то, что акции компании уже включают серьезную премию к российским аналогам.

«Мы считаем Kcell перспективной инвестицией, где одним из факторов дальнейшего улучшения финансовых результатов станет смена акционера», — возражает Ващенко. «Капитализация компании всего около $1 млрд, или порядка $100 на абонента. Российские гиганты — такие, как МТС или Veon, — могут оцениваться дешевле по ряду мультипликаторов, в том числе потому, что котировки их акций сильнее зависят от рыночной конъюнктуры, геополитических и санкционных факторов», — говорит он.

ИК «Фридом Финанс», активно работающая на казахстанском фондовом рынке, как стало известно в ходе конкурса, также выступает владельцем 9,23% акций Kcell. Компания не стала комментировать вопрос о целях своих вложений, казахстанские источники говорят, что «Фридом Финанс» рассматривает вариант продажи своего пакета новому стратегическому инвестору. Даже если «Казахтелеком» проиграет тендер, пройдет более высокое ценовое предложение конкурентов, что позволит инвесткомпании быстрее зафиксировать прибыль.

Ранее «Казахтелеком» уже владел долей Kcell в 49%, которая была продана международной телекоммуникационной компании Telia Company в 2012 году за $1,5 млрд. В 2015-м Telia объявила о своем уходе с рынка СНГ, по некоторым данным из-за коррупционного скандала. В 2012 году The Financial Times сообщила о коррупционных связях TeliaSonera с чиновниками в Узбекистане, Казахстане, Азербайджане и Белоруссии. В частности, по версии американского следствия, TeliaSonera платила взятки в Узбекистане для того, чтобы вести там бизнес. На данный момент Kcell остается единственным непроданным активом Telia Company в СНГ.