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Совершивший налет на банк в Зеленограде грабитель не взял денег

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Неизвестный совершил вооруженный налет на отделение банка в Зеленограде.

Грабитель в маске ворвался в помещение кредитной организации и открыл стрельбу, после чего потребовал от сотрудников деньги.

По данным московского управления МВД, мужчина не стал забирать добычу и вскоре скрылся. Никто не пострадал.

Попытка ограбления произошла в филиале банка в корпусе № 1522 вечером 31 января.

В настоящее время полиция разыскивает злоумышленника, сообщает РЕН ТВ.

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