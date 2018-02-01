Совершивший налет на банк в Зеленограде грабитель не взял денег

Неизвестный совершил вооруженный налет на отделение банка в Зеленограде.

Грабитель в маске ворвался в помещение кредитной организации и открыл стрельбу, после чего потребовал от сотрудников деньги.

По данным московского управления МВД, мужчина не стал забирать добычу и вскоре скрылся. Никто не пострадал.

Попытка ограбления произошла в филиале банка в корпусе № 1522 вечером 31 января.

В настоящее время полиция разыскивает злоумышленника, сообщает РЕН ТВ.