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В Госдуму внесли поправки об увеличении штрафов за задержку авиарейсов

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Фото: Getty Images/Bloomberg/Andrey Rudakov
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В Государственную думу внесли поправки в Воздушный кодекс России, которые увеличивают штрафы для перевозчика за задержку авиарейсов до 100 рублей за каждый час просрочки.

В настоящее время сумма составляет всего 25 рублей в час.

По словам инициаторов проекта замглавы экономического комитета Совета Федерации Валерия Васильева и Алексея Майорова, за последние годы цены в РФ существенно возросли, поэтому возникла необходимость в пересмотре цифр.

«Такой уровень штрафных санкций несопоставим со стоимостью перевозок и требует пересмотра в сторону существенного увеличения», — приводит слова Васильева «РИА Новости».

При этом у перевозчика останется право доказать свою невиновность. Если задержка рейса произошла вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности воздушного судна, которая угрожала жизни и здоровью пассажиров, выплачивать штраф не придется.

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