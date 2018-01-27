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Ространснадзор хочет ужесточить наказание для авиадебоширов

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Ространснадзор планирует ужесточить наказания для авиадебоширов. Буянил на борту самолета? — Больше не летаешь совсем! Сурово? Возможно, но другого выхода авиаперевозчики просто не видят.

С 2006-го «Аэрофлот» зафиксировал 3,5 тыс. нарушений на борту. Уговоры не помогают, а применять силу членам экипажа запрещено. В июне в силу вступает закон о черных списках авиапассажиров. Особо буйным перевозчики смогут ограничивать доступ в самолеты на год. Но даже эту меру в авиакомпаниях считают слишком мягкой. Теперь дебоширам могут отказать в услугах все авиакомпании. Бортпроводников предлагают вооружить наручниками и электрошокерами.

Правда, пока не совсем понятно, что же всё-таки считать дебошем. Неподчинение законным требованиям командира уже является достаточно серьезным основанием для того, чтобы применять различные варианты ответственности.

Первый громкий случай авиахулиганства произошел в 2013 году. Набросившийся на стюарда мужчина был осужден на 1 год 8 месяцев колонии. 

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