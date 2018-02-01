Путин извинился перед российскими олимпийцами

Президент России Владимир Путин принес извинения перед олимпийцами за то, что власти не смогли их защитить в ситуации, возникшей с Олимпийскими играми в Пхёнчхане.

«Простите нас за то, что мы не смогли вас от этого (таких нападок) оградить», — приводит ТАСС слова главы государства.

Путин отметил, что победы в спорте высоких достижений даются тяжело и «вдвойне сложнее, когда спорт перемешивается с какими-то явно несвойственными и чуждыми событиями и явлениями».

Глава государства добавил, что власти окажут поддержку тем спортсменам, которые не смогут принять участие в Олимпиаде.

Как писал портал iz.ru, Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх из-за допингового скандала.

К соревнованиям будут допущены отдельные российские атлеты, которые докажут свою непричастность к употреблению запрещенных препаратов. Они будут выступать под нейтральным флагом.