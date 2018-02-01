Прямой эфир

Путин извинился перед российскими олимпийцами

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин принес извинения перед олимпийцами за то, что власти не смогли их защитить в ситуации, возникшей с Олимпийскими играми в Пхёнчхане.

«Простите нас за то, что мы не смогли вас от этого (таких нападок) оградить», — приводит ТАСС слова главы государства.

Путин отметил, что победы в спорте высоких достижений даются тяжело и «вдвойне сложнее, когда спорт перемешивается с какими-то явно несвойственными и чуждыми событиями и явлениями».

Глава государства добавил, что власти окажут поддержку тем спортсменам, которые не смогут принять участие в Олимпиаде.

Как писал портал iz.ru, Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх из-за допингового скандала.

К соревнованиям будут допущены отдельные российские атлеты, которые докажут свою непричастность к употреблению запрещенных препаратов. Они будут выступать под нейтральным флагом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Организаторы Олимпиады продали только 74% билетов на соревнования
Путин поручил премировать недопущенных к Олимпиаде спортсменов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017