Прямой эфир

Резервный фонд официально прекратил существование

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Резервный фонд РФ официально прекратил свое существование. Он был создан ровно 10 лет назад  — 1 февраля 2008 года.

Упоминания о Резервном фонде удалены из Бюджетного кодекса и из подзаконных актов. В конце 2017 года со счетов последний раз списан триллион рублей, а остатки на начало 2018 финансового года обнулены.

Роль «экономической подушки безопасности» теперь выполняет Фонд национального благосостояния (ФНБ). По информации Минфина, на 1 января 2018 года объем сконцентрированных в нем средств составил 3,753 трлн рублей ($65,15 млрд), уточняет «Прайм».

По закону о бюджете на 2018–2020 годы, текущий год — последний, когда дефицит бюджета планируется покрывать из резервов. 

Как писал iz.ru, объем средств в ФНБ достигнет порога в 7% ВВП, после которого средства фонда могут вкладываться в инфраструктурные проекты, не ранее 2019 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минфин не исключил пополнение ФНБ в 2018 году
РАН прогнозирует постепенный рост цен на нефть до 2020 года

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017