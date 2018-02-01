Резервный фонд официально прекратил существование

Резервный фонд РФ официально прекратил свое существование. Он был создан ровно 10 лет назад — 1 февраля 2008 года.

Упоминания о Резервном фонде удалены из Бюджетного кодекса и из подзаконных актов. В конце 2017 года со счетов последний раз списан триллион рублей, а остатки на начало 2018 финансового года обнулены.

Роль «экономической подушки безопасности» теперь выполняет Фонд национального благосостояния (ФНБ). По информации Минфина, на 1 января 2018 года объем сконцентрированных в нем средств составил 3,753 трлн рублей ($65,15 млрд), уточняет «Прайм».

По закону о бюджете на 2018–2020 годы, текущий год — последний, когда дефицит бюджета планируется покрывать из резервов.

Как писал iz.ru, объем средств в ФНБ достигнет порога в 7% ВВП, после которого средства фонда могут вкладываться в инфраструктурные проекты, не ранее 2019 года.