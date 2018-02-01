Летчику Ярошенко ужесточили условия содержания

Российскому летчику Константину Ярошенко, отбывающему 20-летний срок в американской тюрьме Форт-Дикс, ужесточили условия содержания. В частности, ему запретили прогулки, а также покупку лекарств и продуктов питания.

«Эти меры стали якобы ответом на мирные протесты группы заключенных, которые объявили голодовку», — рассказал Ярошенко «Известиям».

Российский пилот добавил, что с марта 2018 года будет ограничено количество свиданий с родными и планируется увеличить расстояние, на котором при встрече могут находиться заключенные и их гости.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва приложит максимум усилий для решения возникших в тюрьме проблем, а также для возвращения Ярошенко на родину.

«В деле Константина Ярошенко мы держим руку на пульсе», — сказал дипломат «Известиям».

Подробнее — в материале «Известий»: Ярошенко запретили гулять



