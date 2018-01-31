Берлускони приостановил избирательную кампанию из-за переутомления

Бывший глава Совета министров Италии и лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони приостановил свое участие в предвыборной кампании на парламентских выборах из-за переутомления, информируют итальянские СМИ.

Сообщается, что у 81-летнего политика зафиксированы скачки давления и общее переутомление. Берлускони уже отменил участие в двух программах на телевидении. Как указали СМИ, врачи прогнозируют, что политику понадобится несколько дней на восстановление, сообщает «Интерфакс».

При этом, беседуя ранее с журналистами, Берлускони заявил, что прекрасно себя чувствует.

Напомним, очередные парламентские выборы пройдут в Италии 4 марта. Ранее Берлускони заявлял, что ЕС не должен вмешиваться в парламентские выборы в Италии.