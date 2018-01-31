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Пентагон рассказал о ходе возможной войны с Россией и Китаем

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Фото: REUTERS
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Возможная война США с Россией и Китаем на начальной стадии будет проходить на море, после чего сражения развернутся на земле и в воздухе над территорией Европы, заявил заместитель председателя объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Пол Сельва.

«Любая битва с Китаем, если она произойдет, будет в значительной степени морским и воздушным боем», — приводит слова американского генерала RT со ссылкой на Defense News.

Сельва отметил, что вооруженное противостояние с Россией потребует от США усилий всех родов войск, а также контингентов, развернутых в Европе. Сражения будут проходить и на море, так как невозможно оказаться в России, «не переплыв Атлантику». При этом бои могут проходить и в воздухе над океаном.

Генерал напомнил, что согласно разрабатываемой в США национальной оборонной стратегии Россия является «глобальной угрозой». Сельва добавил, что Пентагон уже разрабатывает специальный план в отношении России и Китая.

Напомним, как ранее заявлял генерал Пол Сельва, в Вашингтоне полагают, что на данном этапе Россия укрепляет свое влияние как в Европе, так и в Азии, при этом между США, РФ и КНР идет борьба за главенствующую роль в мировой политике.

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