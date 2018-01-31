Подросток погиб под колесами электрички в Подмосковье

Скоростная электричка в Московской области сбила насмерть 16-летнего подростка, который переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Трагедия произошла в среду в 17:00 мск в районе станции Ильинская Казанского направления Московской железной дороги (МЖД). Юношу сбил скоростной электропоезд, следующий из Москвы в Раменское.

В настоящее время выясняются подробности случившегося.