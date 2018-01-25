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Подросток погиб под колесами поезда в московском метро

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Фото: ТАСС/Николай Галкин
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Несовершеннолетний молодой человек погиб под колесами поезда на станции метро «Щукинская», сообщил пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

Инцидент произошел в 9:08 по мск. Подросток упал на жесткий путь под прибывающий поезд. Через две минуты на станции сняли напряжение для извлечения пострадавшего с путей, а в 9:53 движение поездов было уже восстановлено

Прибывшая на место ЧП «скорая» и констатировала смерть подростка с предварительным диагнозом «поездная травма, несовместимая с жизнью».

По словам очевидцев, москвич прыгнул под поезд самостоятельно. Сейчас просматривается видео с камер наблюдения, указывает «Ридус»

Информацию об инциденте направили в прокуратуру на Московском метрополитене.

Ранее портал iz.ru сообщал, что новые поезда московского метро оснастят технологией информирования о загруженности вагонов. Система будет измерять количество пассажиров и передавать информацию на следующую станцию. 

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