Подросток погиб под колесами поезда в московском метро

Несовершеннолетний молодой человек погиб под колесами поезда на станции метро «Щукинская», сообщил пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

Инцидент произошел в 9:08 по мск. Подросток упал на жесткий путь под прибывающий поезд. Через две минуты на станции сняли напряжение для извлечения пострадавшего с путей, а в 9:53 движение поездов было уже восстановлено.

Прибывшая на место ЧП «скорая» и констатировала смерть подростка с предварительным диагнозом «поездная травма, несовместимая с жизнью».

По словам очевидцев, москвич прыгнул под поезд самостоятельно. Сейчас просматривается видео с камер наблюдения, указывает «Ридус».

Информацию об инциденте направили в прокуратуру на Московском метрополитене.

Ранее портал iz.ru сообщал, что новые поезда московского метро оснастят технологией информирования о загруженности вагонов. Система будет измерять количество пассажиров и передавать информацию на следующую станцию.