Центр управления пассажирскими перевозками создали в Самаре

Региональный центр управления пассажирскими перевозками (РЦУПП) появился в Самаре. Функционировать он будет в период проведения чемпионата мира по футболу.

Центр будет заниматься организацией и координацией мероприятий по осуществлению мониторинга и управления пассажирскими перевозками. Кроме того, он будет реагировать на нештатные ситуации. В основные задачи центра также будет входить организация взаимодействия органов власти с перевозчиками, мониторинг транспортных средств, перевозящих болельщиков и клиентских групп ФИФА, мониторинг перевозок по маршрутам спортивных соревнований, сообщает НИА «Самара».

В региональный центр управления пассажирскими перевозками вошли АСАДО, представители регионального Минтранса, транспортные предприятия, скорая помощь.

Ранее портал iz.ru сообщал, что жители Пензы могут поехать на ЧМ-2018 в Саранск на такси и обратно в дни матчей.