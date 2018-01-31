Контейнеры для ртутных ламп установили в Калининграде

Больше 30 контейнеров для сбора ртутных ламп и отработанных батареек установили в Калининграде. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Калининградской области Олег Ступин.

Мероприятие по установке специальных контейнеров приурочено к Году экологии в России. Проводилось оно в том числе и за счет грантовых средств, которые были предоставлены региональным министерством природных ресурсов и экологии. Всего на создание системы сбора опасных отходов было потрачено 600 тыс. рублей.

Как отмечает Федеральное агентство новостей, 15 контейнеров антивандальной конструкции установили в Калининграде, два — в Пионерском и в поселке Переславское, один — в поселке Гвардейское и в других районах.

Руководитель ведомства подчеркнул, что ранее подобная инфраструктура была доступна только жителям областного центра.