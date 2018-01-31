Робот прооперировал москвичку весом 216 кг

Врачи Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) с помощью роботической установки DaVinci провели москвичке весом 216 кг уникальную операцию по удалению опухоли. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец».

По данным издания, 40-летняя женщина обратилась в медучреждение после новогодних праздников. У пациентки была диагностирована опухоль яичника и матки. Новообразование оказалось доброкачественным, однако оно стремительно прорастало в мочевой пузырь. Обращаясь в различные медучреждения, женщина повсюду сталкивалась с отказом врачей. Оценивая риски, врачи не решались оперировать женщину из-за избыточного веса, при этом прямая угроза жизни пациентки отсутствовала. По словам медиков, хирургические манипуляции для подобных пациентов всегда сопряжены с огромным риском: даже применение анестезии крайне небезопасно из-за невозможности обеспечения нормальной вентиляции легких. Однако прооперировать женщину решился заведующий отделением эндоскопической хирургии, профессор НИИ Александр Попов.

«Избыточный вес очень влияет на качество проведения операции. А у этой пациентки было тяжелое заболевание женских и рядом лежащих органов. Качество выполнения хирургического вмешательства я оцениваю на пятерку — никаких осложнений после него не было», — рассказал Попов.

По его словам, процедура проводилась при помощи специальной наркозно-дыхательной аппаратуры и роботической установки DaVinci. В течение трех часов робот под управлением врача постепенно отделял обширную опухоль от органов. Женщина благополучно перенесла операцию, после чего на четвертый день после хирургического вмешательства пациентку выписали из больницы.