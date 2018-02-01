«Амур» намерен продлить контракт с Андреем Мартемьяновым

Хабаровский «Амур», ставший одним из главных открытий Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), намерен предложить новый контракт своему главному тренеру Андрею Мартемьянову. Нынешнее соглашение наставника действительно до конца сезона. Как сообщил «Известиям» источник, знакомый с ситуацией, руководство клуба планирует продолжить сотрудничество с 54-летним специалистом независимо от исхода регулярного чемпионата КХЛ — даже в случае невыхода хабаровчан в плей-офф. За свою историю «тигры» единственный раз выступали в Кубке Гагарина — в 2012 году, когда наставником команды был финн Ханну Йортикка.

Информацию о предстоящем продлении контракта с Андреем Мартемьяновым «Известиям» подтвердил первый вице-президент «Амура» Александр Филиппенко. По его словам, под руководством экс-тренера «Автомобилиста» игра команды вышла на качественно новый уровень.

— В понедельник мы разговаривали с Андреем Алексеевичем и сообщили ему, что желаем продолжить сотрудничество, — рассказал Александр Филиппенко. — Мы очень довольны работой главного тренера и его штаба, особенно качеством игры. К тому же мы всерьез претендуем на попадание в плей-офф. Поэтому решение продлить контракт с главным тренером не зависит от того, как мы сыграем с «Адмиралом».

Андрей Мартемьянов пришел в «Амур» перед сезоном-2016/17 в качестве помощника Мисхата Фахрутдинова. 20 декабря 2016 года после отставки главного тренера он стал исполняющим его обязанности и смог показать впечатляющую статистику в оставшейся части регулярного чемпионата — 11 побед в 17 матчах. Вскоре клуб подписал с Андреем Мартемьяновым контракт на один сезон. Ранее наставник отметился работой в клубах Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), а на уровне КХЛ он успешно сотрудничал с екатеринбургским «Автомобилистом» во второй половине сезона-2011/12.

— Мартемьянов — одно из главных открытий среди тренеров КХЛ в нынешнем сезоне, — заявил «Известиям» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — «Амур» перед стартом сезона мало кто воспринимал всерьез, но тренеру удалось создать боеспособный коллектив, где каждый игрок понимает, что ему делать на льду. На мой взгляд, наряду с Андреем Назаровым из «Нефтехимика» Мартемьянов сейчас — лучший тренер в Восточной конференции. Поэтому я не удивлюсь, что вслед за «Нефтехимиком» в плей-офф КХЛ выйдет «Амур».

Сейчас чемпионат КХЛ ушел на перерыв, связанный с Олимпийскими играми в Пхенчхане. До конца «регулярки» «Амуру» осталось провести два матча с владивостокским «Адмиралом» — дома (26 февраля) и в гостях (28 февраля). В турнирной таблице Восточной конференции хабаровчане занимают девятое место. Замыкающему зону плей-офф (первую восьмерку) омскому «Авангарду» команда проигрывает только по дополнительным показателям. При этом от занимающей седьмую строчку «Сибири» «Амур» отделяет всего один балл, а от лидера дивизиона Аркадия Чернышева — «Салавата Юлаева» — три. Таким образом, у команды есть неплохие шансы пробиться в восьмерку сильнейших.

Возможно, от последних матчей сезона будет зависеть и длительность контракта Андрея Мартемьянова.

— Мы все с нетерпением ждем матчей с «Адмиралом» и желаем победить в них, подарив болельщикам второй в истории «Амура» плей-офф КХЛ, — заявил Александр Филиппенко. — Сейчас все игроки и тренеры сосредоточены исключительно на этих играх. Поэтому договорились со штабом, что детали и сроки нового контракта мы проработаем, когда сезон для команды закончится.

После субботней победы над китайским «Куньлунем» (4:2) «Амур» проводит тренировочные занятия в Хабаровске, а 3 февраля вылетает на сбор в Карловы Вары, в рамках которого проведет выставочные матчи с екатеринбургским «Автомобилистом» (10 февраля), «Дуклой» из Йиглавы (14 февраля) и местной «Энергией» (15 февраля). 17 февраля хабаровчане вернутся домой и проведут там заключительный этап подготовки к играм с «Адмиралом». При этом четыре игрока «Амура» в это время будут выступать на Олимпиаде за свои сборные: это финский вратарь Юха Метсола, а также чехи Ян Коларж, Михал Йордан и Томаш Зогорна.

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