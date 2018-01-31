Альпинист из Италии снимет фильм о восхождении на пик Победы в Якутии

Итальянский альпинист Симоне Моро планирует снять фильм и написать книгу о восхождении на пик Победы в Якутии. Об этом сообщает пресс-служба природного парка «Момский».

Группа итальянских альпинистов под руководством Симоне Моро прибыла в село Сасыр Момского района, которое расположено на территории природного парка, 29 января. Идея посетить пик Победы у скалолаза возникла после прочтения статьи о самых холодных местах планеты, сообщает ИА YakutiaMedia.

После восхождения итальянец планирует не только написать книгу, контракт на которую заключат и с российскими издательствами, но и снять документальный фильм.

Симоне Моро уже покорил четыре вершины высотой в 8 тыс. км. В состав его группы для восхождения на пик Победы вошли альпинистка Тамара Лунгер, фотограф и оператор Матео Дзанга, переводчик Филиппо Валоти-Алебарди, а также якутянин Олег Сайфулин.