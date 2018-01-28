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Спасена застрявшая при восхождении на гору в Гималаях альпинистка

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Фото: REUTERS/Polski Himalaizm Zimowy
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Польские спасатели обнаружили французскую альпинистку Элизабет Револь, которая несколько дней назад застряла при восхождении на вершину Нанга-Парбат в Гималаях. Об этом сообщает ТАСС.

Револь вместе со своим спутником — польским альпинистом Томашем Мацкевичем 26 января застряла на высоте 7,4 тыс. м при восхождении на одну из самых опасных вершин в мире.

Информация о пропаже альпинистов появилась в Facebook организации «Польский зимний гималаизм».

28 января спасатели смогли добраться до француженки, которая самостоятельно спустилась на высоту 6,7 тыс. м. Девушка получила обморожение, однако ее жизнь вне опасности.

На вертолете Револь была доставлена в Исламабад, где ее принял посол Франции в Пакистане.

Второй альпинист, гражданин Польши Томаш Мацкевич, до сих пор не найден.

По словам экспертов, шансов на его спасение практически нет, так как из-за плохого самочувствия, мужчина остался на высоте более 7 тыс. м. Вертолет до него добраться не может. Помимо этого, спасательная операция осложняется тяжелыми погодными условиями.

В начале января портал iz.ru сообщал, что у скал Пастухова на склоне Эльбруса с высоты 4,9 км сорвался альпинист. Была проведена операция по его спасению.

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