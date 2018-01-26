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Альпинисты из Польши и Франции застряли на восьмитысячнике в Гималаях

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Фото: ТАСС/DPA
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Двое альпинистов из Польши и Франции застряли на высоте 7,4 тыс. м вершины Нанга-Парбат в северо-западной части Гималаев. Об этом информирует организация Polish Winter Himalaism.

Как уточнил представитель организации Януш Майер, экстремалы переночевали на этой высоте, а затем попытались спуститься, однако им это не удалось. Альпинисты остаются на месте, ожидая помощи, пишет ТАСС.

Спасательную операцию координируют посольства двух стран. Группа альпинистов на ближайшей базе готова отправиться к застрявшим туристам на спасательном вертолете.

Нанга-Парбат входит в тройку самых опасных для восхождения вершин с высотой более 8 тыс. м. По статистике, каждая пятая попытка покорения этой горы заканчивается летальным исходом.

7 января со склона Эльбруса сорвался 37-летний турист из Краснодара. Он получил черепно-мозговую травму и обморожение конечностей. 

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