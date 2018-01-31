День единой военной приемки прошел в России

Минобороны оценило продукцию российских оборонных предприятий в рамках Дня единой военной приемки.

Основные мероприятия Дня приемки прошли в Национальном центре управления обороной в Москве. Приемка Минобороны касалась широкого спектра вооружений, систем, технологий и инфраструктуры для армии. Так, например, в мероприятии участвовали танки, ракетные системы, спортзалы и жилье для офицеров, сообщает РЕН-ТВ.

В приемке выделялись объекты, которые свидетельствуют об основных направлениях модернизации российской армии: артиллерия и бронетехника, высокоинтеллектуальное оружие, в также средства освоения Арктики.

По результатам приемки отмечено, что в три полка РВСН РФ завершили перевооружение на комплексы «Ярс», а соединениях РВС в два раза увеличилось количество поставок перспективной специальной техники.

ВКС РФ, в свою очередь, расширяют парк беспилотников, увеличивается и парк автомобильной техники специального назначения — автомобилей «Рысь», грузовиков «Тайфун».