Российские самолеты Бе–12 оснастят торпедами и глубинными бомбами

Арсенал самолета-амфибии Бе-12 «Чайка» пополнят современными противолодочными торпедами и глубинными бомбами.

Главное командование Военно-морского флота (ВМФ) России, как рассказали «Известиям», решило модернизировать эти воздушные суда, которые способны взлетать и садиться как на сухопутные аэродромы, так и на воду.

Предполагается, что самолеты получат также обновленные гидроакустический, радиолокационный и магниточувствительный разведывательные комплексы.

В настоящее время проводят подготовительные работы, которые необходимы для старта научно-исследовательской и опытно-конструкторской работ по модернизации оборудования.

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«Чайка» дождалась реновации