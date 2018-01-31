Под Череповцом для школьницы открыли новый маршрут школьного автобуса

Под Череповцом ради ученицы первого класса открыли новый маршрут школьного автобуса.

Прокуратура обязала районную администрацию организовать перевозку девочки из деревни Погорелка до учебного учреждения в селе Абаканово.

Первое полугодие ребенок добирался до школы самостоятельно в сопровождении родителей, пока те не обратились в прокуратуру.

Дело в том, что в районе проживания девочки не было автобусного маршрута, а путь до учебного заведения составляет 3 км. При этом по закону ребенок может пройти по населенному пункту до места посадки не более 500 м.

Как рассказала директор Абакановской школы Вера Тимонина, с января 2018 года школьницу возят на уроки и домой на автобусе.

Всего в данное учебное учреждение из близлежащих населенных пунктов на специальном транспорте возят 38 детей, сообщается на официальном сайте Череповца.