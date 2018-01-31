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Под Череповцом для школьницы открыли новый маршрут школьного автобуса

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Под Череповцом ради ученицы первого класса открыли новый маршрут школьного автобуса.

Прокуратура обязала районную администрацию организовать перевозку девочки из деревни Погорелка до учебного учреждения в селе Абаканово.

Первое полугодие ребенок добирался до школы самостоятельно в сопровождении родителей, пока те не обратились в прокуратуру.

Дело в том, что в районе проживания девочки не было автобусного маршрута, а путь до учебного заведения составляет 3 км. При этом по закону ребенок может пройти по населенному пункту до места посадки не более 500 м.

Как рассказала директор Абакановской школы Вера Тимонина, с января 2018 года школьницу возят на уроки и домой на автобусе.

Всего в данное учебное учреждение из близлежащих населенных пунктов на специальном транспорте возят 38 детей, сообщается на официальном сайте Череповца.

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