США уступили преимущество в разработке гиперзвукового оружия России и Китаю

США уступили техническое преимущество в разработке гиперзвукового оружия России и Китаю. С таким заявлением выступил зампредседателя комитета начальников штаба американских вооруженных сил генерал Пол Селва.

Он отметил, что Москва и Пекин «довольно умело продвинулись по гиперзвуку», однако, хоть преимущество и потеряно, но война не проиграна, передает ТАСС.

Селва также указал, что Китай превратил такого рода разработки в «национальную программу» и готов потратить на нее сотни миллиардов долларов.

В свою очередь, США намерены создать семейство гиперзвуковых систем. В частности, речь идет о летательных аппаратах, которые были бы способны преодолевать системы ПВО противника.

В настоящий момент в США разработкой гиперзвуковых систем занимаются управление перспективных исследовательских программ минобороны, ВМС и еще один центр, который Селва назвать отказался.