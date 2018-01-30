Первый ускоренный контейнерный поезд запущен из Казани в Китай

Первый ускоренный контейнерный поезд сообщения Казань–Чэнду запущен для более быстрой доставки грузов, сообщает министерство экономики Республики Татарстан.

Первый ускоренный поезд для доставки грузов отправился из Казани на станцию Чэнсян города Чэнду в Китайской Народной Республике. Первым ускоренным поездом в Китай была отправлена партия алюминиевой посуды кукморского производителя, сообщает ИА «Татар-информ».

Маршрут и схема погрузки для такого вида перевозок создавались специально. Выехав за пределы России, поезд следует через Монголию, затем пересекает границу с Китаем на пограничном переходе Замын-Ууд, а далее прибывает в пункт назначения — город Чэнду. После прибытия груз автомобильным транспортом доставляют до склада получателя в город Шэньчжэнь.

Перевозки сообщения Россия–Китай–Россия востребованы и популярны. В связи с этим ожидается, что сервис ускоренных контейнерных перевозок станет работать на регулярной основе.