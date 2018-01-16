В пригородном поезде Сочи появился аудиогид

Экскурсию по главным достопримечательностям Черноморского побережья можно прослушать в обычном поезде Сочи — Имеретинский курорт. Инициатором создания аудиогида выступила компания «Кубань Экспресс-Пригород».

Специальная программа даст возможность пассажирам пригородных «Ласточек» и других поездов узнать много интересного об истории создания архитектурных сооружений, которые встречаются по пути следования на обозначенном маршруте, а также об уникальной природе Большого Сочи. Об этом информируют «Кубанские новости». Скачав приложение на смартфон, туристы и местные жители могут увидеть достопримечательности курорта и узнать их историю, не покидая вагона.

По данным сервиса путешествий «Туту.ру», цены на авиабилеты в 2017 году снизились примерно на 4,6%. Наибольшее падение показала стоимость перелетов за границу — минус 12%. Самыми популярными по итогам года стали курортные направления. Первое место принадлежит перелетам из Москвы в Крым — 7,2% от общего числа проданных по России билетов. Второе место принадлежит перелетам из Москвы в Сочи (6,5%), третье — в Петербург (3,5%).