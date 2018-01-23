Скорость поездов снижена на Забайкальском участке Транссиба

Скорость поездов снижена на Забайкальском участке Транссибирской железнодорожной магистрали из-за холодов, сообщила пресс-служба Забайкальской железной дороги.

Во время сильных морозов на участке Транссиба ввели ограничение скорости грузовых поездов. Такая мера принята в связи с погодными условиями и применяется для снижения динамического воздействия на рельсы и тягово-сцепные устройства состава поезда.

Подобные ограничения вводятся при снижении температуры воздуха до –30 градусов. Диапазон ограничений составляет от 40 до 60 км/ч, сообщило ИА FlashSiberia.

За состоянием инфраструктуры магистрали ведутся усиленные наблюдения. Производится регулярный осмотр путей «вживую», не по мониторам, для более пристального и бдительного осмотра. Также производится бдительная проверка мостов и тоннелей на участках.