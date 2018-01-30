Названа причина обрушения строительных конструкций в переходе в Москве

Деревянные строительные конструкции в подземном переходе у станции «Улица 1905 года» Московского метрополитена обрушились под тяжестью снега.

Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Над подземным переходом произошло обрушение теплика, который был выстроен на парапете. Это случилось из-за снежной массы», — приводит его слова «РИА Новости».

Как передает агентство «Интерфакс», Бирюков отметил, что переход в настоящее время работает в штатном режиме.

Портал iz.ru ранее сообщал, что в результате инцидента пострадали десять человек, пятеро из них были госпитализированы.