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Названа причина обрушения строительных конструкций в переходе в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Деревянные строительные конструкции в подземном переходе у станции «Улица 1905 года» Московского метрополитена обрушились под тяжестью снега.

Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Над подземным переходом произошло обрушение теплика, который был выстроен на парапете. Это случилось из-за снежной массы», — приводит его слова «РИА Новости»

Как передает агентство «Интерфакс», Бирюков отметил, что переход в настоящее время работает в штатном режиме.

Портал iz.ru ранее сообщал, что в результате инцидента пострадали десять человек, пятеро из них были госпитализированы. 

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