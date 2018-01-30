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Ребенок получил травмы при обрушении снега с крыши дома в Магадане

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Магадане полуторагодовалый ребенок получил травмы при обрушении снега с крыши одного из домов. По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Инцидент произошел утром во вторник, 30 января. Мама с девочкой направлялись в детский сад, женщина несла ее на руках. При выходе из подъезда на них обрушился мокрый снег. Ребенок был доставлен Магаданскую областную детскую больницу, где ему была оказана помощь.

По предварительным данным, снег упал с кровли дома либо же с балкона одной из квартир.

В настоящий момент следователи проводят проверку. В частности, производится выемка документов в управляющей компании, опрашиваются ее сотрудники и должностные лица. 

В ведомстве отметили, что после проверки будет принято решение о наличии оснований для возбуждения уголовного дела. Следователи примут во внимание степень тяжести вреда здоровью девочки и неблагоприятные погодные условия, вызванные обрушившимся на регион циклоном.

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