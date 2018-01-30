Самый высокий небоскреб Европы «Лахта Центр» достиг проектной высоты

В Санкт-Петербурге спустя два с половиной года строители возвели надземную часть многофункционального комплекса «Лахта Центр». Именно там разместится штаб-квартира группы «Газпром». Монтаж шпиля башни уже завершен, и на вершине небоскреба зажглись авиационные огни.

«Лахта Центр» достиг проектной высоты в 462 м и стал самым высоким небоскребом Европы. Мы изначально ставили перед командой проекта задачу по установке шпиля здания к началу 2018 года. Как видите, всё идет по плану, к концу 2018 года мы завершим строительные работы», — сообщил Александр Дюков, председатель правления «Газпром нефти», председатель совета директоров АО «МФК Лахта Центр».

Он также добавил, что строительство настолько уникального комплекса стало новым опытом.

«Для реализации проекта была создана специализированная компания — «Многофункциональный комплекс Лахта Центр», сформирована эффективная команда, основу которой составили наши сотрудники. В результате «Газпром нефть» успешно реализует проект, в котором воплощены самые современные технологические и инженерные решения, учтены все экологические аспекты, решены вопросы безопасности», — сказал Дюков.

Он также добавил, что базовые проектные подходы, опора на высокие технологии и инновации, привлечение и развитие профессиональных кадров одинаково эффективно работают не только в нефтяной отрасли, но и при реализации крупных строительных проектов.

«Газпром нефть» стремится быть лидером по технологичности в российской нефтяной индустрии. Это стремление мы перенесли и на реализацию проекта «Лахта Центра». При строительстве комплекса применяются уникальные технологии и решения, которые были созданы специально для этого проекта. Беспрецедентный опыт, который получает российская проектная команда «Лахта Центра», безусловно, будет востребован в работе «Газпром нефти», — заключил Дюков.