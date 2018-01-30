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Верблюд затоптал насмерть нетрезвого мужчину в Тульской области

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Rosseforp
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Следственные органы в Тульской области проводят доследственную проверку по факту гибели на территории экопарка мужчины, которого насмерть затоптал верблюд. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Предварительно установлено, что 27 января 53-летний мужчина в нетрезвом состоянии попытался покормить верблюда, в ответ на это животное затащило мужчину на территорию вольера и нанесло ему повреждения, от которых спустя некоторое время он скончался в больнице.

По факту случившегося следователи проводят действия, направленные на выяснение произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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